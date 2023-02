Il Montignoso abbatte anche il San Vitale Quinto successo di fila e il sogno continua

MONTIGNOSO

3

SAN VITALE

0

MONTIGNOSO: Tonarelli, Del Giudice, Kabashi (64’ Mosti A.), Youssefi, Verduci, Di Benedetti, Manfredi (81’ Fargnoli), Giunta, Rocca (74’ Lo Grasso), Ofretti (79’ Pucci), Mosti. All. Alberti.

SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Di Benedetti, Ricci D., Deda A., Tonazzini, Deda S., Maccarone, Neri (73’ Dahmani), Leka (83’ Grande), Kumanaku (73’ De Angeli), Savino (64’ Galloni). All. Bertelloni.

Arbitro: De Vincenti di Carrara.

Marcatori: 43’ Giunta, 71’ Rocca, 82’ Lo Grasso.

MONTIGNOSO – Quinta vittoria consecutiva, la quindicesima stagionale, per un Montignoso che continua a far sognare i propri tifosi. Al 10’ viene annullato un gol a Rocca per fuorigioco. Sette minuti dopo il San Vitale reagisce con il missile di Kumanaku che si stampa all’incrocio dei pali e con il tentativo di Savino che calcia sopra la traversa da ottima posizione. Al 43’ Giunta dopo aver ricevuto un cross millimetrico da Kabashi, di testa batte l’incolpevole Ambrosini. Al 59’ la decisione dell’arbitro di fermare per offside l’azione di Savino, dopo il lancio di Maccarrone precedentemente toccato da un difensore locale, crea diverse polemiche tra gli ospiti. Al 71’ Rocca, smarcato in profondità da Youssefi, raddoppia. All’82’ il neo entrato Lo Grasso cala il tris.

Ilaria Gallione