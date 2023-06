Il Mirteto passa in testa al gruppo mentre i Poggi conquistano i primi tre punti

Due vittorie di misura hanno caratterizzato la seconda giornata di gare del girone B del Torneo delle Frazioni di Massa. Il Mirteto ha battuto il Marina di Massa, al suo debutto nella competizione, e ora guida il gruppo a 6 punti. Seconda sconfitta, invece, per i Ronchi superati dai Poggi che conquistano i primi 3 punti nel girone. In questo turno a riposare sono stati i campioni in carica delle Montagne che avevano vinto il loro incontro inaugurale.

MIRTETO – MARINA DI 2-1

Mirteto: Biagi, Della Tommasina, Granai M., Mengaroni, Galloni, Manzo, Tazzini, Lombardini, Sgadò, Bedini, Vatteroni. A disp. Burchielli, De Gubernatis, Figaia, Foresti, Granai L., Lucchi, Dell’Amico, Piscopo.

Marina di Massa: Pallai, Luccetti, Veralli, Manfredi G. Manfredi M., Pucci D., Cima F., Bennati, Bonini, Gasparotti, Cucurnia, Gambino, Musetti, Cima A., Ratti, Pucci A., Carcanaj, Della Maggiora, D’Adamo A., D’Adamo N., Erpen.

Marcatori: Tazzini (MI), Vatteroni (MI), Cucurnia (MA).

RONCHI – POGGI 0-1

Ronchi: Belloni, Maggiani, Pangallo, Masina, Bertino, Raggi, Manfredi, Kumanaku, Alberti, Marcellusi M., Imelli. A disp. Della Tommasina, Marcellusi N., Panati. All. Taurino.

Poggi: Lupetti, Deda, Bertini, Bertuccelli, Giovannetti, Ceccarelli, Fazzi, Bongiorni, Tornaboni, Bonati, Bonfigli, Galloni, Martinucci, Ben Lambrabet, Sacchelli, Galligani.

Marcatori: Bonfigli (P).