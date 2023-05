Il Gp internazionale “Industrie del marmo“ scopre le carte

Sarà presentata questa sera al Papema di Marina, la 34ª edizione del Gp “Industrie del marmo“, la corsa ciclistica internazionale organizzata dalla società “Fausto Coppi“ e riservata agli Under 23 Elite che si correrà il prossimo 14 maggio con la partecipazione di molte squadre, anche straniere. Alla presentazione interverranno il presidente regionale della federazione ciclistica Saverio Metti, la sindaca Serena Arrighi e l’assessore allo sport Lara Benfatto.

A illustrare gli aspetti tecnici della corsa di 174 chilometri che è diventata un appuntamento di primo piano del ciclismo giovanile, saranno Andrea Borghini, presidente della “Fausto Coppi“, e Gualtiero Magnani, memoria storica dello sport carrarese. Il ritrovo è per le ore 9 in viale Colombo di fronte all’Autorità Portuale, la partenza alle 13.30 da viale Colombo sul circuito Marina di Carrara, Carrara, Marina di Carrara, Carrara, Ponti di Vara (GPM), Carrara, Marina di Carrara (da ripetere per tre volte) quindi Carrara, Marina di Carrara, Carrara, Ponti di Vara (Gpm), Bedizzano, Codena, Carrara e arrivo in viale Colombo stimato per le 17.45.

ma.mu.