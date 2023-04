Il Don Bosco Fossone è retrocesso Antonelli: "Ora bisogna riflettere"

"Ci abbiamo creduto fino in fondo, come era giusto fare, ma purtroppo la classifica parla chiaro". Il direttore sportivo del Don Bosco Fossone, Alessandro Antonelli, commenta così la retrocessione della prima squadra, che nonostante l’1-1 agguantato domenica all’ultimo secondo contro la Fivizzanese è costretta ad abbandonare la Seconda Categoria con due partite ancora da giocare. "Non abbiamo più alcuna speranza, purtroppo quest’anno non è andata come speravamo. Abbiamo attraversato una situazione molto difficile, speriamo che in futuro possano esserci momenti migliori. Dovremo sicuramente fare una riflessione su quello che è successo". Non era iniziata male la stagione della squadra allenata da mister Paolo Ulivi, che nelle prime 4 giornate aveva perso una sola volta (2-1 sul campo dell’attuale capolista La Cella), vinto contro San Macario Oltreserchio e San Prospero Navacchio e pareggiato contro il Mulazzo. Dalla sesta giornata era poi iniziato il periodo nero con 3 soli punti ottenuti nelle successive 17 giornate grazie a 3 pareggi. I risultati positivi delle ultime settimane, fra cui il 7-3 rifilato al Pappiana e 3 pari, avevano riacceso un barlume di speranza, spento però dai risultati dello scorso weekend.