Il destino dell'Apuania a Carrara: svelato il calendario

Il via il 7 ottobre, la fine della prima fase il 20 aprile. In mezzo 14 giornate per entrare nei play off o per evitare i play out. Sarà il campionato della squadra della Apuania Tennistavolo che parteciperà al campionato nazionale di B1, girone C (le 40 squadre aventi diritto sono state suddivise in cinque gironi da otto ciascuno). Le avversarie dei carraresi sono Tennistavolo Reggio Emilia, Tennistavolo Lucca, Audax Poviglio (Reggio Emilia), Montemarciano Senigallia (Ancona), CUS Camerino (Macerata), Ciatt Prato, Cascina (Pisa). Prima partita in trasferta a Cascina, il debutto casalingo contro gli emiliani del Poviglio, quindi nell’ordine Prato, Camerino, Montemarciano, Lucca, Reggio Emilia.

Il girone di andata finirà il 16 dicembre, l’inizio di quello di ritorno è in programma dopo la pausa natalizia, il 20 gennaio. Ancora non è stata resa nota la formazione che la società di via 7 luglio schiererà in questa categoria, ma una volta raggiunta la salvezza, l’obiettivo sarà quello di disputare i play off per tentare la risalita in A2 dopo la retrocessione patita nella scorsa stagione, al termine di un campionato vissuto sull’orlo del baratro e deciso dalla sconfitta dell’ultima giornata contro i diretti concorrenti alla salvezza.

ma.mu.