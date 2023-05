Il coach Alibani fra delusione e futuri impegni

"C’è un po’ di delusione ma siamo contenti". E’ stata una stagione agrodolce per il ds dell’Audax Massimo Alibani (nella foto) che a campionato finito e con la C unica in tasca (la squadra è arrivata 11esima conquistando l’ultimo posto disponibile) fa il punto di un torneo diverso dal solito, che ha previsto cinque retrocessioni in serie D e undici accessi alla futura C unica. "L’obiettivo era salire e ci siamo riuisciti nonostante le circostanze avverse e sfortunate della prima parte – dice Alibani – gli infortuni a Tealdi e Riccardi ci hanno privato di due giocatori importanti, poi Bianchini si è infortunato due volte ed è stato fuori prima un mese e mezzo e poi due mesi. Quindi sono arrivati gli infortuni di Leporati prima e di Tellini dopo, Abbiamo rimediato con Kuntic, Putti e Menicocci, ma poi il mercato si è chiuso, mentre Putti ha dovuto abbandonare per impegni di studio. Ci sono stati anche i tre daspo degli under 20 che hanno destabilizzato. E’ stata una stagione pesante, alla fine ci siamo salvati, ma sono convinto che se fossimo stati al completo saremmo arrivati tra le prime". Alibani non rinuncia a dare una stoccata ai cuginastri del Cmc: "non siamo stati salvati da loro, nel 2021 erano retrocessi per non avere partecipato al campionato, sono stati ripescati e si sono salvati all’ultimo turno".

ma.mu.