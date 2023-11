Il CmC si sveglia tardi. Grande rammarico per il ko contro il Pino

Una prima parte da incubo (-28 che diventa -30 a inizio del terzo tempino), una seconda parte effervescente e coriacea che riapre la partita (con due parziali rispettivamente di 27-14 e 22-18) che salva la faccia ma che però non è sufficiente a riagguantare il risultato. Alla fine c’è anche un po’ rammarico in casa del Cmc per l’andamento della gara contro la capolista Pino Firenze. Una partita dai due volti: deludente prima, entusiasmante dopo, con la squadra che ha mostrato tanto carattere, non arrendendosi davanti ad un pesantissimo -30. Nei primi 20 minuti male l’attacco e la difesa biancocelesti, molto meglio nella seconda parte, con i fiorentini messi in difficoltà ma che comunque sono la miglior squadra vista fino ad oggi al palazzetto: giocano con meccanismi oliati, si ritrovano a memoria, fanno girare la palla con velocità, pescano sempre l’uomo libero per il tiro. De Angeli (nella foto) e compagni hanno avuto poca continuità, più volte si sono fatti sorprendere in difesa, spesso prediligono parlare troppo con gli arbitri. Nella seconda parte hanno invece mostrato di poter giocare alla pari.

La classifica: Pino Firenze 14 punti; Pontedera e Don Bosco Livorno 10; Mens Sana Siena, Sancat Firenze, Fides Livorno 8; CM Carrara e Cus Pisa 6; Monsummano, Agliana e Synergy San Giovanni Valdarno 2.

ma.mu.