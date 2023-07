Il Cmc di Carrara si rafforza con Tedeschi: progetto ambizioso

Seconda mossa di mercato per il Cmc che ha ingaggiato il pivot Donato Tedeschi (nella foto), 202 centimetri, classe 2001. Tedeschi inizia a giocare a basket a Brindisi, all’età di 13 anni. Partecipa ai campionati di eccellenza fino all’Under 16 (nella stagione 2014-2015 gioca le finali nazionali Under 14 con l’Aurora Brindisi), quindi si trasferisce a Ferrara per giocare prima in eccellenza con l’Under 18 (nel 2017-2018, con la squadra estense c’è anche una fugace apparizione in C silver); quindi nel 2018-2019 debutta in C gold con due presenze, giocando anche nell’Under 20 regionale e nell’Under 18 di eccellenza.

Nella stagione 2019-2020 è in C gold con il Molinella dove segna 146 punti ed è anche aggregato in A2 con la squadra del Basket Ferrara. A seguire indossa la maglia del Caserta in C gold (7 presenze, 31 punti) e quella del Tigers Romagna di Cesena in Serie B (3 presenze e 1 punto), prima di scendere nuovamente in C silver con la Cestistica Argenta (8 presenze e 20 punti). Nella stagione 2022-2023 indossa la maglia della Tarros La Spezia in C gold, dove in 29 gare segna 180 punti (media 6,2 a partita) con un best di 17 punti contro Basketball Lucca e Prato. "Dopo gli allenamenti estivi ho avuto ottime impressioni – dice Tedeschi – sono contento di essere stato inserito al centro di questo progetto, una opportunità da non perdere".

ma.mu.