Il CmC di Bertieri all’esame Pino: "Sarà una gara tosta"

Dovrà essere la difesa, l’arma vincente del Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli) ospita la capolista Pino Firenze per la ottava di C regionale. "E’ una partita tosta, contro una squadra giovane, con alcuni giocatori di talento, con tanti punti nelle mani e che gioca ad alti ritmi – dice coach Michele Bertieri (nella foto) coadiuvato in panchina dal vice Carlo Fiaschi – fino ad ora in casa la difesa è stata determinante (il Cmc ha vinto tutte le tre partite giocate tra le mura amiche, ndr.) e anche oggi dovrà essere la difesa a fare la differenza. Noi non possiamo perdere il treno dei primi quattro posti in classifica, ci siamo preparati bene e contiamo di fare bene".

Bertieri commenta anche la sconfitta di Siena con la Mens Sana: "È stata una partita andata male in partenza, contro una squadra che, tra quelle finora incontrate, ha maggiore spessore e talento, allenata bene e con grandi margini di miglioramento, di tradizione e con un potenziale enorme. Ci ha messo subito sotto, noi siamo stati poco attivi in difesa, abbiamo subito distacchi importanti e non c’è più stata storia. Magari non c’era il -20, ma il divario tra noi e loro c’è e i rispettivi obiettivi sono diversi". In classifica il Cmc ha 6 punti (6 gare, 3 vittorie, 3 sconfitte, 404 punti fatti, 411 subiti); Pino Firenze ha 12 punti (7 gare, 6 vittorie, 1 sconfitta, 567 punti fatti, 490 subiti).

ma.mu.