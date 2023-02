Il CmC del coach Bertieri all’esame Prato "Dobbiamo limitarli nel ritmo e in attacco"

Trasferta impegnativa per il Cmc che questa sera (ore 21) fa visita al Prato per la quinta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C silver. I lanieri cercano di riprendersi dopo la sconfitta di domenica scorsa al palazzetto di Avenza contro l’Audax, ma la squadra di coach Michele Bertieri (nella foto) e del vice Carlo Fiaschi è reduce da cinque successi consecutivi e ha intenzione di allungare ancora la strisca positiva che dura dal 22 gennaio.

"E’ una partita molto difficile contro una squadra che ci ha già battuto all’andata al termine di una partita da noi giocata male (i lanieri si imposero 50-74, ndr), che è reduce dalla sconfitta di domenica scorsa nella partita con l’Audax dove hanno giocato con assenze importanti. Per noi non sarà facile, proveremo a limitarli nel ritmo e nella qualità offensiva, oltre a tenerli bassi nel punteggio".

In classifica il Prato è quarto con 28 punti (ma a solo due dalla vetta) mentre i biancocelesti sono settimi a quota 22, sei punti sopra la zona pericolosa. Bertieri è soddisfatto del successo esterno di Livorno contro la Fides: "Era già una partita complicata sulla carta, poi si è messa in salita perché in settimana non eravamo riusciti ad allenarci al completo per le indisposizioni di alcuni giocatori – racconta Bertieri – ma sul campo siamo riusciti a fare una buona prestazione, soprattutto in difesa, e nei 40 minuti di gioco abbiamo mostrato una buona tenuta fisica e la qualità del nostro collettivo, mentre loro hanno ottime individualità ma poco gioco di squadra".

ma.mu.