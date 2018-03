Carrara, 26 marzo 2018 - Ottima prova dei ragazzi del Club Nautico Marina di Carrara ai Campionati Regionali FIN riservati alla categoria Esordienti A, disputatisi lo scorso fine settimana (17/18 marzo) presso la piscina Bastia di Livorno e termine ideale della prima parte di stagione agonistica 2017/18. Il sodalizio marinello si è presentato alla manifestazione con 14 atleti, impegnati in 38 prove individuali complessive e due staffette. Spiccano le prestazioni di Leandro Tosini (classe 2006), capace di migliorarsi in tutte le prove disputate e vincitore di due medaglie di bronzo (nei 50 stile libero e nei 100 dorso, rispettivamente con i tempi di 30” 00 e 1’14”80) e di un argento, con il tempo di 34”50, nei 50 dorso. Diversi, inoltre, gli atleti in grado di guadagnarsi piazzamenti di rilievo: Elena Santelli (anno 2006) ha confermato l’eccellente stato di forma che ha contraddistinto la sua prima parte di stagione entrando nel novero delle migliori 8 in Toscana nella specialità dei 100 stile libero (in 1’09”50); Giacomo Conforti (anno 2005), autore di due ottime prestazioni nel dorso e classificatosi all’interno della top ten regionale nella prova sui 50 metri (col tempo di 34”60); Stella Righini (classe ‘06), la quale ha migliorato i crono personali sia sui 100 che sui 200 misti; Lorenzo Bartoletti (anno 2006), al primo anno di competizioni nella categoria Esordienti A e autore di una prova notevole nei 400 stile libero, che ha terminato in 4’24”80 ritoccando il proprio record stagionale di ben 7 secondi. Mattia Sini (classe ’05, tre gare individuali ed una staffetta) ha confermato le ottime impressioni ed i grandi progressi ottenuti nei mesi scorsi; oltre a lui, in forte crescita Arianna Poli (anno 2006, 15esima nei 50 stile libero in 31”90), Tommaso Marrucci (anno 2005, il quale ha gareggiato nei 100 e nei 400 stile libero) e Alissa Vacca (impegnata nei 50 dorso e nei 50 e 100 farfalla).

Da evidenziare inoltre le prove dei “debuttanti” nella categoria Esordienti A: oltre ai già citati Tosini e Bartoletti, si segnalano Filippo Ottomanelli (classe ’06, finalista nei 50 dorso); Giulia Corsi (classe ’07, la quale ha gareggiato nei 50 e 100 dorso e nei 100 stile libero); Francesco Menconi (anno 2006, autore di un’ottima prestazione nei 100 stile libero); Martina Tardelli (anno 2007), impegnata in 3 prove individuali e autrice di una convincente frazione a rana nella staffetta 4x50 mista (cui ha preso parte assieme alle compagne Righini, Vacca e Santelli). “I risultati ottenuti a Livorno forniscono buoni segnali e costituiscono un’ottima base per i mesi a venire.” - riferisce il tecnico del gruppo Giacomo Menconi - “Suggellano inoltre una prima parte di stagione che, nonostante le numerose difficoltà dovute alla scarsa disponibilità di spazi fino a gennaio, ha visto i nostri atleti crescere, maturare e ben figurare in tutte le prove di qualificazione e nei trofei disputati, a riprova di uno spirito di abnegazione straordinario per ragazzi così giovani”.

I giovani nuotatori del Club Nautico sono ora chiamati a confermarsi e migliorarsi in vista degli impegni primaverili ed estivi che li attendono: gli allenatori Marco Figaia (responsabile delle categorie ragazzi/juniores/seniores), Giacomo Menconi e Tiziana Greco (i quali guidano la categoria esordienti) sono fiduciosi per il prosieguo della stagione e per il futuro dei loro ragazzi. Il Club Nautico coglie inoltre l’occasione per informare che la propria Scuola Nuoto Federale è attiva dal lunedì al venerdì nell’impianto di Marina di Carrara (Viale Vespucci, 1), con corsi di nuoto per bambini e ragazzi di tutte le età dalle 15:45 alle 18.