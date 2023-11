Il Città fa cinquina contro il Rione. Carducci: "Siamo partiti bene"

Città di massa

5

Gf rione

1

CITTA DI MASSA: Stagnari, Dodaro, Verduci, Tenerani, Michelotti, Laaribi, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Zanca. All. De Angeli.

GF RIONE C5: Morbidelli, Giorgi, Lito, Perfetti R., Baccani, Perfetti P., Fabbri, Barbareschi, Bacci, Lucchi, Leone, Herrera Leon. All. Perfetti.

Arbitri: Maglio di Pistoia e Cordani di Lucca.

Marcatori: Donati 2 (C), Laaribi (C), Bedini (C), Carducci (C); Leone (R).

MASSA – Ripresa di campionato in discea per il Città di Massa che nel girone unico della Serie C di calcio a 5 ha ospitato al PalaOliveti l’ultima della classe battendola senza problemi. "Abbiamo approcciato bene la partita fin dall’inizio partendo subito forte – ha commentato Andrea Carducci – autore del suo primo gol in campionato – e questo ci ha permesso di indirizzarla a nostro favore. Siamo stati bravi, poi, a non permettere di rientrare in partita ad un Rione che comunque non ha mai mollato. Per quanto riguarda me sono felice del primo gol; spero di essermi liberato di un peso e di aiutare il più possibile i miei compagni nelle prossime partite".

Con questo successo il Città di Massa sale al quarto posto provvisorio di una classifica ancora non ben definita visto che le squadre non hanno giocato tutte lo stesso numero di partite. Adesso la concentrazione dei ragazzi allenati da Cesare De Angeli si sposta tutta sul turno di Coppa Toscana. Lunedì sera c’è il retour match contro il forte Versilia. Si riparte dalla sconfitta di misura patita a Massa (1-2).

La classifica: 23 Monsummano (9 gare); 22 Versilia (8); 17 Futsal Torrita (7) e Città di Massa (9); 15 San Giovanni (9); 14 Alberino (8) e Tau Futsal (8); 10 Virtus Poggibonsi (9); 9 Ibs Le Crete (8); 8 Deportivo Chiesanuova (8); 7 La 10 Livorno e Verag Villaggio (8); 5 Firenze C5 (8) e Five To Five (9); 1 GF Rione C5 (8).

Gian. Bond.