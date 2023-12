Il Città di Massa finisce alla grande il girone. A casa tre punti importanti per la classifica

città di massa

2

verag villaggio

1

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Barsotti, Ricci, Michelotti, Macchiarini, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Fadda. All. De Angeli.

VERAG VILLAGGIO: Salvaggio, Pigna, Rindi, Solazzo, Signore, Serra, Sanesi, Roggi, Allori, Chiappelli, Calendi, Giannattasio. All. Palma.

Arbitro: Oragani di Firenze e Stoppa di Pontedera.

Marcatori: 11’ pt Donati (M), 14’ pt Bedini (M), 25’ pt Calendi (V).

MASSA - Finisce con una vittoria il girone d’andata del Città di Massa, che contro i pratesi del Verag Villaggio gioca bene e porta a casa tre punti importantissimi. A regalare il successo ai padroni di casa ci pensa il terribile uno-due che taglia le gambe agli ospiti fra l’11’ e il 14’. Ad aprire le danze ci pensa il solito Donati, con uno splendido colpo di tacco ad ingannare il portiere. Il raddoppio porta la firma di Bedini, che trafigge Salvaggio con una botta da fuori area. I pratesi tornano in partita al 25’ grazie a Calendi, bravo ad approfittare di un’incomprensione fra la difesa e il portiere massesi. Per il Città, un successo che permette di restare in scia al terzetto di testa in attesa del turno di riposo da scontare la prossima settimana.