Il Città di Massa festeggia la salvezza L’obiettivo raggiunto a tavolino

Il Città di Massa può aprire una bottiglia di spumante e brindare. E’ arrivata, infatti, l’ufficialità della salvezza della società apuana che quindi il prossimo anno potrà ancora essere ai nastri di partenza del campionato di Serie A2 per la quinta stagione consecutiva. L’obiettivo stavolta non è stato centrato sul campo ma a tavolino. Il presidente della Divisione Calcio a 5, ottenuta l’autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, ha sciolto le riserve disponendo che al termine della stagione sportiva 2022-2023 non ci sia nessuna retrocessione nel girone B del campionato di serie A2.

In questo raggruppamento, che prevedeva inizialmente 16 squadre, sono venute meno, infatti, due formazioni. Alla prima rinuncia dall’Asd Damiani e Gatti Ascoli, avvenuta prima dell’inizio del campionato, si è aggiunta a torneo in corso quella dell’Asd AP Calcio a 5 Aversa. Nel frattempo si è continuato a giocare ed il Città di Massa, inguaiato al penultimo posto, ha tentato in ogni modo di tenersi a distanza dal fanalino di coda Prato per garantirsi la salvezza. Con questa decisione, invece, diventano a questo punto ininfluenti per la lotta salvezza le ultime tre giornate. Il Città oggi riposa e tornerà in campo nel turno pre-pasquale di sabato 8 aprile a Roma contro l’Eur dove riavrà a disposizione Quilez, che ha scontato la squalifica, e forse anche Quintin, assente a Cesena per infortunio. L’ultima partita sarà in casa il 14 aprile proprio contro il Prato.

Gianluca Bondielli