Il Città di Massa chiude la stagione con una sconfitta Al “PalaOliveti“ passa il fanalino di coda Prato

città di massa

3

prato

4

CITTA’ DI MASSA: Marioni, Quintin, Gargantini, Toni Jodas, Quilez, Ricci, Baracca, Bertoldi, Cattani, Marangon, Dodaro. All. Garzelli.

PRATO: Sottosanti, Pinzi, Luis Garcia, Soto, Piccioni, Angelillis, Tesi, Brunetti, Chiti, Del Greco, Buti. All. Bearzi.

Arbitri: Lattanzio di Collegno e Botta di Biella.

Crono: Delgadillo di Pontedera.

Marcatori: 1’34 pt Luis Garcia (P), 6’30 Marangon (M), 7’22 Soto (P), 8’14 Luis Garcia (P), 7’36 st Gargantini (M), 16’49 Toni Jodas (M), 19’03 Piccioni (P).

Note: espulsi al 4’11 st Chiti (P), al 12’07 Quintin (M); ammoniti Gargantini (M), Cattani (M), Toni Jodas (M), Piccioni (P), Soto (P).

MASSA – E’ finita con una sconfitta l’infausta stagione del Città di Massa che ha perso in casa contro il fanalino di coda Prato l’ultima partita del campionato di Serie A2. Il risultato contava poco o nulla dato che le due formazioni, pur essendo in fondo alla classifica, erano già salve a causa di altrettanti ritiri ma il match si è giocato ugualmente in un clima rovente. Tanto il nervosismo in campo che alla fine ha portato a due espulsioni, una per parte. Il Prato è partito fortissimo portandosi in vantaggio dopo appena un minuto con Luis Garcia ma i bianconeri di Garzelli hanno risposto prontamente col gol di Marangon. Poco dopo Soto ha mandato ancora avanti i gigliati che hanno trovato anche la terza rete ancora con Luis Garcia.

A inizio ripresa gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Chiti ed il Città di Massa ha accorciato le distanze con Gargantini. Poco più tardi il cartellino rosso è stato sventolato anche a Quintin per proteste ma i locali hanno resistito nei tre minuti con l’uomo in meno. Il rientro di Toni Jodas ha dato nuova linfa ai massesi con lo spagnolo che prima ha colpito il palo e poi al 16’ ha siglato il pareggio. Nell’infuocato finale a meno di un minuto dalla sirena Piccioni ha segnato il decisivo 4 a 3 per il Prato.

Gianluca Bondielli