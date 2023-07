Il campionato prende forma e il mercato entra nel vivo Alla ricerca di una punta

Si sono sciolte le riserve sui nomi delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie C ma restano ancora dubbi sulla composizione dei gironi. Nel raggruppamento B, si aggiungeranno le neopromosse Arezzo, Pineto e Sestri Levante. Da sopra scenderanno due nobili retrocesse come Perugia e Spal. Il posto del Siena, la cui iscrizione è stata respinta, dovrebbe essere preso dall’Atalanta Under 23 o dalla Juventus Next Gen. Il regolamento non consente di inserire due seconde squadre nello stesso girone. Le novità, però, potrebbero non finire qua. Tra le diverse ipotesi se ne sta facendo largo anche una che prevederebbe lo spostamento di alcune formazioni come Monterosi Tuscia e Pescara dal girone C al girone B per motivi logistici e di un migliore amalgama territoriale. Sul fronte mercato si è definitivamente consumato l’addio tra Luca Siligardi e la FeralpiSalò, società che l’attaccante ha contribuito a far salire in serie B con le 7 reti messe a segno nel corso delle sue 28 presenze. La Carrarese, alla ricerca di una punta importante, potrebbe anche fare un pensierino al 35enne bomber mancino di Correggio. Sul fronte giovanile è tempo di Open day. Ne sono in programma due allo stadio dei Marmi riservati all’annata 2016. Il primo si terrà questo pomeriggio alle 18,30. Il secondo è calendarizzato per il 6 luglio allo stesso orario. Per informazioni contattare il numero 3281143532.

Gianluca Bondielli