Il Bar Madonna trionfa con Scarpa e Occhipinti a Arpiola

Un epilogo da applausi. Cala il sipario sul lungo e appassionante torneo di calcio a sette organizzato dalla società Mulazzo, fresca neopromossa in Prima Categoria, che ha mandato in onda il memorial dedicato ai dirigenti “Gianni Caldi-Roberto Ruzza-Gian Luca Lucchetti“. Sul Parrocchiale di Arpiola, colmo di giovani entusiasti, allenatori e famiglie al seguito soddisfatte per quanto mandato in visione. Serate sotto le stelle calendarizzate da appuntamenti indimenticabili, consegnati con fierezza agli archivi della manifestazione, già qualificata alla pari del torneo “Il Cantiere“ come massima espressione dei confronti calcistici estivi che da tempo la LunigianPalla manda in visione.

Ad aggiudicarsi l’ambita Coppa il settebello del Bar Madonna gestito in modo maniacale da Cristian Costantino Pietro Cola che con un gol per tempo ha avuto la meglio sul sestetto mulazzese dell’Orio Team diretto da Oreste “Rila“ Pedinotti, a segno nel primo tempo con Scarpa diventato di colpo oggetto dei desideri di molte squadre, nella ripresa con il solito Occhipinti. A condurre la kermesse estiva è stato il nuovo numero sette del Pontremoli Fc Lorenzo Gussoni, mentre a dirigere le operazioni dentro il rettangolo di gioco gli impeccabili Cerioli, Laos e Petriccioli. Le premiazioni sono state effettuate dal sindaco Claudio Novoa assieme al presidente del club rossoblù Paolo Marconi. Il miglior portiere della rassegna è risultato il giovanissimo (06) Joel Riccò, capocannoniere Riccardo Pettazzoni, miglior giocatore Gabriele Rossi. Ecco le formazioni che si sono affrontate nella finale:

ORIO TEAM: Agostinelli, Novoa, Cham, Malatesta, Rossi, Luccini, Castellotti Alessandro, Castellotti Emiliano, Pinzuti, Tamagna, Pettazzoni, Giovannoni, Sordello. BAR MADONNA: Riccò, Cacchioli, Caroli Luca, Caroli Riccardo, Occhipinti, Gneri, Menichetti, Mencatelli, Valentini, Scarpa, Gabrielli.

Ebal.

Nella foto, il Bar Madonna festeggia la vittoria