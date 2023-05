I sette giorni che cambiarono il Futsal Massa

Iniziano stasera i 7 giorni più importanti della stagione del Futsal Massa Mad project, impegnato a distanza ravvicinata nella final four di Coppa Toscana e nei play off di serie C2. Si parte stasera con la semifinale di coppa che si svolgerà al Palasport di Fucecchio alle 22.30 contro il Real Calcetto Rapolano. La formazione senese, nona nel girone C, è un avversario alla portata dei massesi che in caso di vittoria giocherebbero la finale domenica 7 maggio contro la vincente dell’altra semifinale in programma stasera a Fucecchio con inizio alle 21 tra i padroni di casa dell’Atletico e il Centro Storico Lebowski. La compagine allenata da Cesare De Angeli ha la possibilità di alzare subito un trofeo ma il venerdì successivo sarà alle prese con un appuntamento ancor più importante, quello coi play off. Sfuggita la promozione diretta, il Futsal Massa Mad project proverà a coglierla attraverso gli spareggi. La semifinale è in programma il 12 maggio in casa dell’Oltreserchio San Macario giunto terzo in campionato a +5 dagli apuani. La vincente se la vedrà il 19 maggio in finale sul campo del Cus Pisa, secondo classificato.