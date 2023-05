I Runnerini Doc Afaph vanno forte Cadetti in evidenza a Pietrasanta

Il settore cadetti dei Runnerini Doc Asd Afaph nuovamente in evidenza nei Campionati di società che si sono svolti a Pietrasanta sotto l’egida della Fidal. Gli atleti, allenati da Vittoria Bertelloni e Gildo Fialdini, hanno realizzato buone prove nelle varie discipline. Nel salto in alto si migliora di 4 centimenti Nicola Cuturi che chiude in 1,42 metri piazzandosi 16° con il compagno di squadra Gabriel Christian Goga con la stessa misura. Medesivo verdetto e 14° gradino per Gabriele Giannetti nella prova in elevazione. Il trio apuano ha poi concorso sugli 80 piani giungendo rispettivamente 32° (10“33), 48° (10“69) e 28° (10“28) su un lotto di oltre 100 avversari con grande soddisfazione della loro allenatrice. Belle performance sui 1000 metri per Linda Della Bona, allenata da Battelli, che sfiora il podio piazzandosi 4° in 3’21“65. Non cede e corre sino alla fine Emma Mornelli 29° in 4’41“72. Sulla stessa distanza si qualifica 29° con 3’21“26 Lorenzo Coltelli che ci mette il cuore. Sui 300 a ostacoli la gazzella Daniel Uwamanam è ottavo in 46“01, mentre Gabriele Verzichelli , classificatosi 11° nel disco (17,23 metri) chiude all’11° posto con 47“76. Tra le cadette prove encomiabili nella velocità sugli 80 piani e nei lanci. Giulia Andreuccetti è 20ª con 11“36. Bene anche le compagne di squadra che si mettono in gioco ogni volta ossia Agata Petra Bonini (34ª con 11“56), Giorgia Turba (12“70), Giulia Marchini (12“14) e Giulia Azioni (13“59). Le cadette Bonini, Turba e Marchini si sono prodotte anche nel getto del peso piazzandosi rispettivamente 7ª (7,92 metri), 17ª (6,52) e 21ª (6,06). Prossimo appuntamento il 13 maggio a Pisa nel circuito Csi regionale.