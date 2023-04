I Runnerini Doc Afaph strappano applausi a Lucca Raffica di piazzamenti e di numerosi best personal

Ci pensano i Runnerini Doc Afaph a difendere i colori della nostra provincia . Dopo le prove di Pistoia si è svolta la seconda fase interprovinciale Cds Cadetti – Cadette a Lucca e anche in questa occasione gli atleti allenati da coach Vittoria Bertelloni e dal tecnico Gildo Fialdini, si sono cimentati in svariate prove. La Cadetta Linda Della Bona, preparata dal tecnico Paolo Battelli, dopo l’argento nei mille metri della settimana scorsa ha ottenuto un pregevole quinto posto sui 2000 m con il tempo di 7’36“96.

In ambito maschile, nonostante un tempo bislacco con sole e scrosci d’acqua improvvisi, i nostri alfieri si sono ben difesi. Nei 300 metri si migliora di 4 secondi Lorenzo Coltelli 48° in 45“96. Non è da meno la gazzella Daniel Uwamanam che con la sua classica falcata si piazza 22° fermando i cronometri a 42“59. Ancora sfide coi salti, stavolta in elevazione, per i cadetti massesi.

Nel salto in alto quinto gradino per Gabriele Verzichelli con la misura di 1,50 . Quest’ultimo ha concorso anche nei 100 ostacoli chiudendo decimo col tempo di 16“52. Un plauso per tenacia e tecnica nel salto in alto per un altro terzetto doc. Nicola Cuturi esordisce con un buon 22° posto e 1.38 m dimostrando la propria polivalenza. Al 15° posto con 1,42 m, al di sotto del suo personale ma con un potenziale di crescita, si classifica Gabriele Giannetti. Con la stessa misura, un tosto e competitivo Gabriel Christian Goga si è qualificato al 14° gradino , ma può ancora crescere.

I Runnerini hanno poi portato a casa un prezioso quinto nella staffetta 4x100 azzeccando i cambi nonostante li avessero provati poche volte prima della gara. Cuturi, Giannetti, Goga e Uwamanam si sono difesi alla grande e hanno fermato i cronometri a 51“87. Il prossimo appuntamento per loro il 30 aprile a Pietrasanta al centro sportivo Falcone e Borsellino.

vi.be.