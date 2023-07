I Guerrieri del Biliardo a Massa: Sfide Emozionanti al Maxim Bar di Molicciara

E’ iniziata al Maxim Bar di Molicciara la grande disfida dei “Guerrieri del Biliardo“, competizione di altissimo livello dedicata al biliardo a mano che avrà il suo epilogo nella giornata del 30 luglio. Il numero di partecipanti ha superato ampiamente le 100 unità. Il livello qualitativo, come detto, è elevatissimo. Oltre a Gianni Cadile, campione nazionale 2023, e Daniel Destino, uno dei migliori giovani italiani, figurano tanti altri “maestri“ nell’arte del biliardo come lo spezzino Diego Malaspina, il genovese Pietro Piras il campione nazionale over 60 Lanata. La gara giungerà al suo massimo della competizione nei giorni di sabato e domenica quando scenderanno in campo questi big assieme ad altri campioni del calibro di Andreotti, Nasi, Bozzo, Roli, Stefanini, Ternelli e il mitico e devastante De Petri detto “Il Biondo“.

Sono attese sfide “epiche“ anche perché il restante “mucchio selvaggio dei Guerrieri“ non è da meno. Chi vorrà seguire queste sfide potrà farlo dal vivo o in diretta su youtube sul canale “boccette webtv“ gestito da Francesco Rovai, il grande organizzatore di questo evento, assieme ad altri appassionati. La tenzone de “I Guerrieri del Biliardo“ è giunta alla sua decima edizione ed è ormai diventata un must dell’estate. Quest’anno si è assicurata anche una madrina d’eccezione in Mara Maionchi che ha voluto dispensare alcuni personali consigli ai partecipanti in un simpatico video messaggio.

Gianluca Bondielli