Grandi ambizioni per gli Allievi della ’Lupo’

di Enrico Baldini

PONTREMOLI

Primi passi, grandi progetti degli Allievi regionali della LuPo (LunigianaPontremolese) ’riaggiornati’ con gli inserimenti di giovani prospetti del 2008. Gli azzurrini (24) dall’altra sera alle 17 sono partiti dal sussidiario ’Lunezia’, per preparare la stagione 2023-24, ovviamente con un obiettivo non tanto nascosto che è quello di dare la scalata al palco dell’Elite. Dalla riva destra del Verde, appena fuori porta da Pontremoli, confermati e nuovi arrivati, hanno iniziato a preparare agli ordini del ’tecnico-promozione’, Giorgio Chelotti la stagione 202324. L’allenatore della giovane pattuglia azzurra sa di poter fare affidamento su uno staff tecnico di alta professionalità che poggia sui preparatori dei Portieri Giampiero Steffanini e Cristian Cimoli, al preparatore atletico Isacco Malatesta formatosi alla scuola di Mirko Balestracci passato alla Fiorentina di Italiano, c’è poi l’ex calciatore di Lucchese, Casale, Montevarchi, Suzzara e Genoa, oggi preparatore tecnico Vinicio Olmi. Addetto all’arbitro Gabriele Zuccarelli, team manager Emiliano Giusti. Mister Chelotti sta formattando una squadra che punterà soprattutto sulla genialità nei suggerimenti di Lorenzo Pezzoni inseguito per tutta l’estate da Forte dei Marmi e Seravezza, pur se il tecnico di Carrara non nasconde il desiderio di voler vincere qualche scommessa sui giovani del 2008 come il portiere Artur Ghiselli, Giacomo Filippi, Giacomo Guelfi.

"Buona parte di questi ragazzi che ho a disposizione – sostiene Chelotti –, nell’ultima stagione si sono salvati senza dover passare dai play out, qualcosa vorrà dire. C’è un patrimonio di amicizia e di affiatamento che sarebbe stupido gettare via. D’altra parte, a decidere il nostro rendimento nel prossimo torneo regionale, saranno soprattutto i nuovi del 2008. In questi pochi giorni che ho avuto a disposizione i ragazzi – sostiene Chelotti –, posso dire: di avere a disposizione giovani motivati, credetemi ho la fortuna di allenare un gruppo di giovani che ha una passione ineguagliabile per questo sport, arrivati alla LuPo con l’intenzione di far bene e di puntare a qualcosa di importante nel prossimo campionato Allievi Regionali".

Portieri: Lorenzo Bardi (2008), Arthur Ghiselli (08), Alessio Lombardi (08). Difensori: Alessandro Bernieri (07), Fabio Carnesecca (08), Giacomo Guelfi (08), Bernardo Necchi Ghiri (07), Cristian Pilati (07), Elias Mola (08), Matteo Felici (07), Emanuele Nardini (07), Filippo Giusti (07). Centrocampisti: Gabriel Alibeaj (07), Emanuele Antoniotti (07), Lorenzo Pezzoni (07), Enrico Ferri (07), Tommaso Ferri (08), Giacomo Filippi (08), Andrea Matellini (08). Attaccanti: Davide Bui (07), Francesco Di Santo (07), Alessio Lucchini (07), Matteo Salvi (07), Nabil Quechtati (08).