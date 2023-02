Grande partita di Cicconi, Capello e Schiavi

BREZA 6,5. Provvidenziale la sua uscita su Simeri a fine primo tempo che salva il pareggio. Bravo anche nelle uscite.

PELAGATTI 5.5. Non al meglio esce per infortunio a inizio ripresa (dal 48’ D’Ambrosio 5.5. Ci mette un po’ ad entrare in partita).

MARINO 6.5. Prezioso soprattutto sulle palle alte.

IMPERIALE 6,5. Nel finale si è esalta con alcuni ottimi recuperi.

GRASSINI 6.5. Assicura la solita buona spinta a destra.

DELLA LATTA 6,5. Alterna buone giocate ad altre meno efficaci. Bello e importante il gol del pareggio (dall’81’ Mercati n.g.).

SCHIAVI 7. Ancora una volta tra migliori dei suoi. Sempre più a suo agio nel ruolo di play.

BOZHANAJ 6. Il meno appariscente del centrocampo azzurro (dall’81’ Palmieri n.g.).

CICCONI 7. Sforna l’assist che vale il raddoppio e scodella tanti altri palloni invitanti.

CAPELLO 7. Segna e colpisce un clamoroso incrocio dei pali. Si fa trovare pronto (dall’81’ Bernardotto n.g.).

GIANNETTI 6. Sfiora il gol in un’occasione ma per il resto entra molto meno del compagno di reparto nel vivo del gioco (dal 64’ Energe 6. Ci mette dinamismo e partecipazione ma non riesce ad essere incisivo davanti come vorrebbe).

All. DAL CANTO 7. La squadra ormai sa a memoria quello che deve fare ed ha il merito di non scomporsi una volta passata in svantaggio. Dietro concede qualcosa in più rispetto a Pontedera ma in compenso riesce anche a creare molte più occasioni da gol.

Gian. Bond.