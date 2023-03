Grande impresa della Malaspina La squadra Assoluti promossa in C1

di Gianluca Bondielli

La squadra maschile Assoluti di spada della Schermistica Malaspina ha fornito una grande prestazione nel campionato zonale di Serie C2. Il quartetto composto da Alessandro Faluomi, Fabio Narciso, Antonio Narciso e Luis Humberto Aguilera ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella competizione riservata alla zona del Centro Nord. La gara, che si è svolta a La Spezia, non era iniziata sotto i migliori auspici per il team massese che nel girone eliminatorio si era espresso sotto le proprie possibilità. La squadra massese ha effettuato, però, un torneo in crescendo e si ripresa nelle sfide ad eliminazione diretta dove ha cominciato a brillare. Qui, in rapida successione, ha battuto e eliminato nell’ordine i rivali di Saronno, Bolzano e San Quirino.

La Schermistica Malaspina si è guadagnata così l’accesso alla finalissima contro la forte squadra del Club scherma Valdera di fronte alla quale ha dovuto arrendersi. Il secondo posto resta in ogni caso un risultato importantissimo perché ha consentito di conquistare la promozione al campionato Nazionale di serie C1. Tutta la società massese ha accolto naturalmente con grande soddisfazione il raggiungimento di questo nuovo traguardo che arriva a distanza di un anno dalla promozione in B1 della squadra femminile e va certificare l’ottimo lavoro che sta svolgendo la scuola d’armi massese.