Gran finale Massa: Fifi vs Punto Immobiliare nel Torneo dei Bagni

Si avvicina al gran finale il Torneo dei Bagni in corso di svolgimento sul campo di Ricortola. Stasera si disputeranno le finali della categoria 2010-2011. La finalissima se la giocheranno alle ore 21 il Bagno Fifi, che in semifinale ha battuto per 2 a 1 il Bagno Beretta, e Punto Immobiliare, impostosi nell’altra semifinale per 2 a 1 sul Bau Bau Beach. La finalina è in programma alle ore 20.

Queste le rose delle due finaliste. Bagno Fifi di mister Fabrizio Calevro: Gavarini Chiocca, Musetti, Diego e Lorenzo Lunardini, Frediani, Molinari, Iacopini, Pighini, Della Pina, Lenzetti, Ottaviano, Bonuccelli e Rapisarda. Punto Immobiliare: Gallo, Guadagni, Biselli, Latini, Della Maggiora, Giliberti, Baldoni, Santoro, Piccini, Tassi, Pitanti, Marchi. Nella competizione "assoluta", riservata dai 16 anni in poi, è tempo di semifinali. La prima si giocherà lunedì prossimo alle ore 21.30 tra Conca D’oro e Punto Immobiliare, la seconda martedì alle ore 21 tra Bagno Mexico e Baracchino Rossi.

Le finali dei grandi sono in programma giovedì. Venerdì, infine, si concluderà la categoria 2012-2013 con la finalissima tra Bagno Rita e Bagno Beretta. Il torneo dei Bagni è nato da un’idea di Futbol y Pasion.