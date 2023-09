Gli esordi in Coppa a Massa Carrara: ValliZeri, Icf Fosdinovo, Tirrenia e Marina di Massa

Ansia del debutto stagionale per ValliZeri, Icf Fosdinovo, Tirrenia e Marina di Massa impegnate nel secondo turno di Coppa Provinciale. I valligiani di mister Albareni dalle 15,30 sono di scena sul "Castel dell’Aquila" opposti ai padroni di casa della Gragnolese vogliosa di riscattare la sconfitta di sabato scorso in casa del Pontremoli FC. Sempre alle 15,30 scendono in campo Icf Fosdinovo e Podenzana. I lanceri diretti da Lombardi sul "Don Rodrigo" cercano il risultato pieno e dopo giocarsi il passaggio del turno il 18 ottobre prossimo in casa del Monti, veneliani già forti dei tre punti conquistati contro la squadra del Panigaccio. Lombardi non usa le solite frasi di circostanza che un allenatore dice per riempire di stimoli la comitiva. "Oggi contro il Podenzana non possiamo assolutamente sbagliare dal punto di vista mentale l’approccio altrimenti vuol dire quasi sicuramente perdere e il sottoscritto non vuole che accada". Il Tirrenia fa il suo debutto sul San Carlo Borromeo, dalle 15, affrontando i padroni di casa dello Spartak Apuane reduce dalla quaterna subita in casa della Dallas Romagnano. Il Marina di Massa nelle vicinanze di via Marina Vecchia aspetta l’arrivo del Don Bosco Fossone. Calcio d’avvio fissato alle 19. Per il Marina il debutto è indirizzato a trovare subito i primi tre punti.