Gli autori delle reti sono stati i più bravi

BREZA 5. La prima partita sbagliata da quando è a Carrara. Fallisce un’uscita, non trattiene un paio di tiri da uno dei quali scaturisce il gol.

PELAGATTI 8. Salva un gol in avvio di gara e segna quello decisivo in chiusura. Protagonista assoluto.

D’AMBROSIO 5,5. L’ammonizione comminatagli a inizio gara lo condiziona ma soffre la velocità di Panico.

IMPERIALE 6,5. Riesce a tener testa all’effervescenza degli avanti lucchesi.

GRASSINI 6,5. Offre sempre uno sbocco dell’azione sulla destra proponendosi con continuità.

DELLA LATTA 6. Si fa ammonire per eccesso di proteste ed è un giallo pesante che gli farà saltare la sfida con la Vis Pesaro. Parte mezzala e finisce play ma senza lasciare il segno.

MERCATI 5. Dal Canto gli ridà una chance in cabina di regia ma non la sfrutta bene. Sbaglia molti passaggi, anche semplici, e non riesce a portare la giusta pressione. Dal 62’ PALMIERI 6. Si piazza sul centro sinistra facendo il suo.

BOZHANAJ 6. Si accende poche volte ma nel complesso si rende utile anche col lavoro sporco. Suo l’assist per il pari di Cicconi. Dall’88’ CERRETELLI n.g.

CICCONI 7,5. Un gran gol che rimette in partita la squadra e soprattutto nella ripresa, quando i compagni lo cercano di più, mette scompiglio a sinistra.

BERNARDOTTO 5,5. Torna titolare dopo tre settimane ma si vede che ha bisogno di tempo per ritrovare brillantezza. Dal 62’ CASTIGLIANI 6. Entra con un buon piglio portando vivacità all’attacco.

CAPELLO 6. Bene da attaccante di manovra anche se non riesce a finalizzare.

DAL CANTO 7. La sua Carrarese non si arrende mai. Gian. Bond.