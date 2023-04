Giannetti in attesa di sapere se sarà operato Bernardotto tornerà a giocare dopo la sosta

Giannetti e Bernardotto sono al momento gli unici indisponibili in casa azzurra. E’ lo stesso Dal Canto a relazionare sulla situazione dell’infermeria. "Su Niccolò aspettiamo se i dottori decideranno di operarlo o meno e di conseguenza i tempi di recupero che stabiliranno. Ho percepito subito la gravità del suo infortunio perché l’avevo davanti ed ho visto il piede girarsi. Si è piantato nel terreno, è stata solo sfortuna. Bernardotto lo recupereremo dopo la sosta. Potevamo anche rischiare accelerando i tempi per averlo giovedì ma non avrebbe avuto senso. Meglio fare le cose per gradi. In attacco non c’è bisogno di ritornare sul mercato. Un sostituto davanti ce l’ho già dato che Castigliani è completamente ristabilito e all’occorrenza posso alzare Bozhanaj. In caso di estrema necessità potrei inventarmi anche altre soluzioni. Per quanto riguarda Pelagatti non c’è nessun problema. E’ uscito sabato perché aveva i crampi. Ad Ancona abbiamo incrociato il primo caldo stagionale e si è fatto sentire".

"Contro la Torres giocheremo a distanza di 5 giorni dal match precedente – conclude – e non ci saranno problemi di dover distribuire le forze sui giocatori che han giocato di più".