Giannetti: "A Reggio Emilia senza porsi limiti"

E’ cresciuta la concorrenza per Niccolò Giannetti che con l’arrivo di Bernardotto ha trovato un attaccante che gli può fare più ombra rispetto ai precedenti D’Auria e Samele, ma la fiducia del tecnico nei suoi confronti è rimasta immutata. Lo dimostra il fatto che contro l’Imolese è tornato titolare. "Abbiamo portato a casa i tre punti sul solco delle vittorie precedenti – commenta l’attaccante senese –. Stiamo dimostrando grande concretezza e solidità anche se domenica ci siamo fatti sorprendere in qualche occasione. Una volta in svantaggio, però, siamo stati davvero notevoli a rimetterci in carreggiata e poi a sistemare la partita con una certa tranquillità, a dimostrazione di un carattere e di una forza mentale recuperata da cui ripartire nelle prossime sfide".

Giannetti è, dopo Capello, la punta più impiegata in stagione. Vanta 23 presenze condite, però, da soli 4 gol. L’ultimo risale al 10 dicembre scorso, 10 partite fa. Certo, sarebbe riduttivo giudicare un giocatore che dà un grande apporto alla manovra soltanto facendo riferimento alle segnature ma è logico che il gol è importante per un attaccante. "Per chi gioca davanti è importante – ammette Niccolò – anche se non può essere tutto perché ci sono le prestazioni e il fatto di mettersi a disposizione per creare le premesse alle occasioni da rete. Ognuno deve cercare di incidere con le proprie caratteristiche nell’economia del gioco della squadra. A me interessa che si vinca, poi se riesco a essere decisivo in zona gol tanto meglio".

Adesso per la Carrarese si profila una sfida proibitiva a Reggio Emilia contro la squadra che sta dominando il campionato e che lunedì sera nel posticipo si è aggiudicata anche il derby fuori casa col Cesena. Tra Reggiana e Carrarese ballano ben 19 punti di differenza. "La gara contro la prima della classe si prepara da sola – anticipa Giannetti –. Noi ci arriviamo in salute, viste le ultime vittorie. All’andata disputammo una gara tosta e di qualità, come minimo dovremo ripeterci per tornare con punti a Carrara. Sarà molto dura ma in questo momento non dobbiamo porci limiti perché sappiamo soffrire e sappiamo portare i risultati anche in una partita che può sembrare proibitiva".

