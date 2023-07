Gare stoppate dal maltempo. Il Mirteto conduce a testa alta

Doveva essere la giornata finale, quella dei verdetti, nel Torneo delle Frazioni di Massa, ma a causa dei rinvii, voluti e non, si è giocata soltanto una partita delle quattro in programma in quest’ultimo turno della fase di qualificazione. L’unico match regolarmente disputato è stato quello tra Marina di Massa e Poggi che si è concluso col risultato ad occhiali (0-0). Un punto prezioso per i marinelli, che permette loro di andare avanti nella competizione, e inutile per i Poggi che ne vengono estromessi. E’ stata una sfida nervosa e palpitante, com’era da immaginarsi. I Poggi hanno avuto la grande occasione per aggiudicarsela con un calcio di rigore a favore, ma dagli undici metri Nicolò Bonfigli si è fatto ipnotizzare dal portiere Manuel Luccetti. A gioire così è stato il Marina di Massa che dopo la semifinale raggiunta lo scorso anno spera di poter andare ancora più avanti in questa edizione che potrebbe dare nuove soddisfazioni alla squadra del litorale.

L’altro match del girone A, quello tra Montagne e Ronchi, non ha avuto inizio per la rinuncia della formazione litoranea che, già virtualmente eliminata, non si è presentata con un numero sufficiente di giocatori lasciando i punti all’avversaria. Bisogna aspettare il verdetto finale della commissione ma a questo punto sembra scontata l’assegnazione della vittoria a tavolino alla squadra delle Montagne. Così fosse la classifica finale del girone reciterebbe la seguente graduatoria: Mirteto 10, Montagne 8, Marina di Massa 5, Poggi 3 e Ronchi 0.

Il Mirteto in quanto prima classificata passa direttamente in semifinale. Montagne e Marina di Massa e Poggi giocheranno il play off rispettivamente contro la terza e la seconda del girone B. Un girone, il girone B, dove tutto è rimasto inalterato perché l’allerta meteo di venerdì scorso che ha interessato l’intero nostro territorio, ha impedito che andassero in scena le ultime due partite: Turano–Romagnano e Ricortola-Ortola.

qui è ancora piuttosto fluida e potrebbe destare nuove sorprese: Ortola e Massa Centro 7, Ricortola 6, Turano e Romagnano 1.

La sfida tra Turano e Romagnano non conta più nulla ai fini della classifica essendo le due squadre già eliminate. Il match tra Ricortola ed Ortola servirà, invece, a definire la prima della classe che volerà direttamente in zona semifinale. Si aspetta di conoscere la data in cui verrà recuperato questo incontro saltato per colpa del maltempo e delle varie ordinanze che hanno impedito gli eventi pubblici e all’aperto, considerati estremamente pericolosi per le previsioni della protezione civile che indicava temporali e forti venti e piogge su tutta la Toscana e soprattutto su tutta la costa.

O la data sarà immediata o si renderà necessario uno slittamento di tutto il torneo perché i due play off sono in calendario per il 5 e 6 luglio.

Gianluca Bondielli