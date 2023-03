Gara tra associazioni di volontariato ’Futbol y pasion’ contro la violenza

Un calcio alla violenza. E’ quello che vuol dare "Futbol y Pasion" che organizza in collaborazione con lo Skating Club Massa il torneo di beneficienza tra associazioni di volontariato denominato "Stop Violence Against Women". Questa domenica pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Massa si sfideranno simbolicamente in un torneo di calcio a 5 le squadre di Vigili del Fuoco, Pubblica Assistenza Carrara, Croce Rossa Massa, Amici dello Sport, Asd Afaph e Questura Massa Carrara. L’ingresso all’evento sarà gratuito ma all’interno verrà richiesto un contributo volontario e l’intero ricavato sarà poi devoluto all’Associazione Sabine Odv che si occupa di di sostegno a donne e minori vittime di violenze ed abusi.

La manifestazione inizierà alle 15,30 e si concluderà alle 19. Le sei squadre partecipanti verranno divise in due gironcini e si esibiranno in mini partite. Le vincenti di ogni raggruppamento andranno, poi, a disputare la fase finale. Nel corso dell’evento ci saranno anche delle dimostrazioni di pattinaggio curate dallo Skating Club Massa. "Vi aspettiamo numerosi per offrire il vostro contributo ad una causa importante – è l’invito lanciato da Andrea Vannucci che è tra i promotori dell’evento – Più persone verranno e maggiore potrà essere la somma da poter versare totalmente in beneficienza. Cerchiamo tutti di dare un aiuto a questa associazione che fa del bene e che ha bisogno del nostro sostegno".