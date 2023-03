Futsal travolgente col Montalbano Massa impatta contro il Massarosa

Vince in trasfera il Futsal Massa Mad Project e mantiene la vetta della classifica in un campionato di Serie C2 sempre più avvincente ed equilibrato. I ragazzi del coach Cesare De Angeli si sono imposti a Cecina contro il Montalbano con un comodo 7 a 4. Ad andare a segno sono stati i soliti Donati (3), Carducci (2) e Quadrelli (2). La lotta per il titolo rimane apertissima e vi partecipano quattro squadre che sono vicinissime tra loro. Il rush finale sulla carta non è favorevole ai massesi che nelle ultime 6 giornate dovranno sostenere il turno di riposo e affrontare tutte e tre le dirette rivali, due delle quali in trasferta. Si inizia questo venerdì sera quando il Futsal Massa Mad Project ospiterà il San Macario al PalaOliveti.

Il Massa Calcio a 5, invece, non è andato oltre il pareggio (2-2) nella gara interna contro il Massarosa C5 ed a questo punto la corsa al quinto posto si fa più difficile. Gli uomini del tecnico Carlo Vatteroni sono andati a bersaglio con Tognini e Imelli. Venerdì sera saranno di scena a Margine Coperta contro l’abbordabile Md United.

Classifica: Futsal Massa Mad Project 59, Cus Pisa 56*, San Macario 55*, Tau Futsal 54*, Secur Job FC 36, Futsal Viareggio 34, Quattrostrade Futsal 34*, Massa Calcio a 5 33, Polisportiva Montalbano 26*, Atletico Viareggio 24, Massarosa C5 24*, Scintilla 1945 21*, MD United Margine Coperta 21*, Toringhese 6, Giovani Granata 4*. (* una gara in meno)

Gianluca Bondielli