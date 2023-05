Finale amara per il Project Troppe occasioni sprecate Lebowski chiude la pratica

c. storico lebowski

5

massa mad project

3

CENTRO STORICO LEBOWSKI: Gioffredi Faggiano, Alberti, Usai G., Scarpi, Barbucci, Casamenti, Brondi, Troja, Grisafi, Usai A., Lo Verde, Cardinali, All. Bambagioni.

FUTSAL MASSA MAD PROJECT: Bertipagani, Battelli, Vignali, Barsotti, Michelotti, Donati, Carducci, Rava, Berti, All. De Angeli.

Arbitri: Giobbi di Pontedera e Garofalo di Pistoia.

Marcatori: 2’ pt Donati, 5’ Berti, 9’ Troja, 28’ Brondi, 5’ st Carducci; 9’, 18’ e 24’ Troja.

FUCECCHIO – Grande amarezza per il Futsal Massa Mad Project che si è visto alzare di fronte la Coppa Toscana di serie C2 dopo essere andato pià volte vicinissimo a conquistarla. Finale pazza al Palasport di Fucecchio dove i massesi dopo 5’ di gioco sono già sul 2 a 0. Apre le marcature Donati su una ribattuta del portiere e raddoppia Berti che si fa respingere il rigore ma è pronto a ribadire in rete. I fiorentini accorciano le distanze al 9’ con Troja ed a 2’ dal riposo ritrovano la parità con Brondi. Ad inizio ripresa gli apuani rimettono la freccia con una grande azione finalizzata da Carducci. Ancora Troja fa pari al 9’. Al 17’ Berti si divora un gol clamoroso da zero metri e subito dopo commette un errore nel passaggio che propizia il 4 a 3 degli avversari ancora con Troja. Lo stesso giocatore firma il 5 a 3 al 24’. Nel finale il portiere del Centro Storico Lebowski viene espulso per doppia ammonizione ma i massesi sbagliano a ripetizione fallendo anche un tiro libero.

Gianluca Bondielli