Filattierese “baby“ Si punta sui giovani

Un progetto affascinante e rischioso. Per il 2023-2024, la Filattierese decisa a puntare massicciamente sui giovani. Largo spazio ai “baby“, meglio se nati in questa lingua di terra, riconferma di buona parte dei giocatori che hanno condotto la squadra ad una tranquilla salvezza nell’ultimo campionato di Seconda categoria (anch’essi, comunque, non certo dei ‘matusalemme’), e pochissimi, ma mirati, acquisti, giocatori in grado di portare in seno alla formazione quell’equilibrio che l’esuberanza delle nuove leve non sempre è in grado di garantire. Una Filattierese “green“, dunque: del resto, la strategia della società di Piazza Castello era andata delineandosi chiaramente fin da quando, il mese scorso, veniva annunciata la riconferma alla guida della squadra del duo Della Zoppa-Magnani. Il primo ritenuto, si sa, un “interno“, “uomo da Filattierese“ da parte del presidente e del gruppo dirigente. Logico che a questa scelta facesse seguito un generale ringiovanimento dei ranghi, col manifesto obiettivo di valorizzare i giovani.

"Proprio così – conferma il ds Pagani – e in questa linea operativa si inquadra la nostra intenzione di cominciare ad utilizzare, per la prima squadra, alcuni dei nostri giovani: penso, per fare qualche esempio, a Gabrielli, Bortolasi, Giromini, Sebastiano Ginesi, Matteucci, Carnacioli, Rossi (foto a sinistra)". Sul fronte dei movimenti di mercato, il diesse Pagani, ha puntato tutte le carte a disposizione per concludere l’operazione in entrata con Andrea D’Imporzano (foto a destra), classe 88, con trascorsi Venezia, Biellese, Foce Vara, Rivasamba, Cadimare, Tarros Sarzanese, ultima stagione alla Fivizzanese. Una scelta ha lungo pensata e conclusa da parte dell’uomomercato dei verdeoro ne conclusa con una stretta di mano. Insomma, il mosaico del Lunigiana si è arricchito di un giocatore che stava nell’agenda di molti direttori sportivi.

Ebal.