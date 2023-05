Festa a tinte tricolori Guerra insuperabile Argento per Bedini

Titolo tricolore Under 23 sui 10mila metri in pista per Francesco Guerra, l’atleta del Parco Alpi Apuane che a Brescia si impone con il tempo di 28’39“04 (quarto assoluto). Sul podio anche l’altro atleta biancoverde Under 23 Federico Bedini che chiude al secondo posto con il tempo di 29’32“84, minimo per il campionato europeo su pista in Finlandia del prossimo luglio. Ottima prova anche per Lorenzo Brunier, settimo assoluto con il tempo di 29’30“.

Molte anche le partecipazioni biancoverdi a maratone e mezze maratone. Alla settima edizione della “Maratona all’Elba“ di Marina di Campo, vittoria di categoria per Alice Coltelli (SF35), terzo posto di categoria per Stefano Guidi (SM40) e buone prove per Pierangelo Simonini e Mjchol Giannoni sulla distanza della maratona, mentre vittoria di categoria per Giorgio Davini (SM50) sulla distanza della mezza maratona. Alla 7ª edizione della “Mezza maratona di Pontassieve“, nel fiorentino, buona prova per Riccardo Durano; mentre ai campionati di societa sulla pista di Pistoia, 3° posto di categoria per Massimiliano Frandi (SM50) sugli 800 metri, e buone prove per Dario Anaclerio (5° assoluto) e sempre Massimiliano Frandi (9° assoluto) sui 1500 metri. Alla 1ª edizione della “Crete senesi Ultra Marathon“ di Rapolano Terme, nel senese, buona prova per Andrea Meschi.

Nella foto, Federico Bedini e Francesco Guerra