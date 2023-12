Fari puntati su Monti-Fosdinovo. Il Don Bosco ospita il Podenzana

Il campionato di Terza categoria celebra la decima giornata che ha mosso il suo bastimento ieri sera, mandando in visione sotto le stelle la partita tra Salavetitia Seravezza e Spartak Apuane. Il sabato giocato si apre alle 14,30 con il derbissimo delle due valli: Gragnolese-Vallizeri sul ‘Castel dell’Aquila’. "L’impegno coi cugini della Gragnolese è proibitivo – afferma il tecnico dei valligiani Andrea Albareni – La squadra biancoverde che nelle ultime ore si è arricchita con Marco Perini e Davide Pigoni è fortissima, forse la migliore del campionato assieme al Salavetitia e Romagnano, perché ha individualità di spicco e una buona organizzazione di gioco. Sul campo di via del Colle ci sarà però anche il ValliZeri con la sua classifica da migliorare, con un suo impianto di gioco. Questo match è da affrontarsi al massimo delle nostre possibilità senza mai mollare".

Sull’altro fronte il tecnico Andrea Bartolini: "Il ValliZeri è squadra molto aggressiva e fa leva sulle punte per uscire dalla propria metà campo e poi attaccarti nella tua andando a caccia delle respinte. Dobbiamo prestare massima attenzione se non vogliamo scottarci contro una squadra che nei giorni scorsi ha preso Alessandro e Emanuele Castellotti".

Monti-Icf Fosdinovo è partita importante, vuoi per gli attori che saranno in campo, vuoi perché i Valtaveronensi dell’emergente Barbasini chiedono i tre punti per continuare la scalata alla Seconda categoria, vuoi perché i Lancieri non possono perdere altro terreno se vogliono confermare i propositi estivi e arrivare ai play off. Il Pontremoli, forte del pass alla finalissima di Coppa e degli acquisti Michele Polloni e Rocco Bertorelli, aspetta sul ‘Romiti’ il Tirrenia con il dichiarato proposito di incamerare tutta la posta in palio. Il sabato giocato si chiude con Marina di Massa–Montagna Seravezzina. Lunedì, alle 20,45, derby tra nobili decadute sul ‘Boni’: Don Bosco-Podenzana.

Ebal