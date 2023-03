Farafulla, recupero da dimenticare La corazzata Milano domina la gara

È stata recuoperata a Milano, contro l’Asr Milano, la 6ª giornata del Campionato Nazionale Uisp di rugby, rinviata per indisponibilità del campo Curioni all’Idroscalo. La compagine lunigianese del Farafulla arriva sul campo meneghino con solo quindici giocatori disponibili a causa di defezioni dovute a priorità lavorative, impegni pregressi, infortuni e malattie stagionali, con la conseguenza di una formazione obbligata e senza nessun cambio fruibile

Parte forte il Milano, dando pressione, difende bene il Lunigiana, anche se nella prima metà dell’incontro i biancorossi lombardi superano ben 4 volte la linea di meta, raggiungendo subito il punto bonus. Impreciso invece il calciatore con uno 0 dalla piazzola (20-0 risultato primo tempo). I lunigianesi si avvicinano invece solo una volta alla linea di meta, con Lazzarelli, ma il suo tentativo viene annullato in area di meta.

La ripresa è sulla falsa riga della prima parte, con i milanesi, con innesti sempre freschi, che attaccano e i verdi lunigianesi che difendono, trovando rari spazi d’attacco. Con il passare del tempo la disciplina di entrambe le squadre va scemando e aumentano i calci di punizione. Su uno di questi Andrea Federici riesce a segnare tre punti per il Lunigiana Farafulla. Segnano ancora i ragazzi del Asr, altre 4 mete (di cui due trasformate), ma segnano anche i lunigianesi, con Iacovino che riesce a incunearsi tra la linea difensiva del Milano, portando il risultato sul 46-8. Da segnalare che il Lunigiana, che ha terminato l’incontro in 13 a seguito dell’infortunio di Manganelli uscito a cinque minuti dalla fine.

Domani nuova trasferta per il Lunigiana, sempre in Lombardia, con la Stella Rossa Milano, leader del campionato, sul campo di Lodi. Ecco i protagonisti scesi in campo contro il Milano: Bertoli, Braccelli, Souany, Iacovino, Verunelli, Federici A., Lazzarelli, Michelotti F., Perdixi, Manganelli, De Palma, Travaglini, Botti, Pedinotti F., Federici L.