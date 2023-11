Fadda e Osimanti vincenti nella “Corsa dell’olio”. De Rocco esulta a Chiavari

Sono Emanuele Fadda e Marco Osimanti i trionfatori della 48esima edizione ’Corsa dell’olio’, gara disputata sulla distanza dei 16 chilometri a Reggello, nel fiorentino. I due atleti del Parco Alpi Apuane si sono rispettivamente imposti nella classifica assoluta e nella categoria argento. Fadda ha fermato il cronometro sul tempo di 56’02 vincendo a braccia alzate e per distacco, stabilendo anche il nuovo record della gara. Negli argento Osimanti ha invece chiuso con il tempo di 1h 6’. Nella categoria assoluta c’è anche il buon decimo posto di Simone Cimboli, il 13esimo di Maurizio Pierotti e il 31esimo di Manuel Tilocca; mentre nei veterani è ottimo quarto Federico Gonfiantini e 13esimo Giovanni Tommasi. Grazie a questi risultati la squadra biancoverde ottiene un ottimo argento per società. Atleti del Parco Alpi Apuane protagonisti anche fuori regione: alla seconda edizione della ’Tigullio run’ di Chiavari, nel genovese, secondo posto di categoria per Nicola Vanni (SM) e per Mirko Toma (SM45), mentre Mirko Tarantola e Franco Cusinato si mettono in luce rispettivamente tra gli SM e gli SM60 con un quarto e un sesto posto. Buona prova per Cristina De Rocco nella gara femminile. Nel primo ’Trofeo Misilmeri’, nel palermitano, gara su strada di 5 km., trionfo per Vincenzo Agnello in 17’21’, mentre a Faedis, nell’udinese, Francesco Nardone è terzo in 31’09" nella cronoscalata Faedis-Caneboia di 7 chilometri.

ma.mu.