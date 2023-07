Eurogol di Buccella: il Delta supera il Bar Bianca Esordio da incorniciare per il Real Marocco

L’atteso torneo di calcio sotto le stelle in visione sotto la luce artificiale del rettangolo di gioco del ’Parrocchiale’ di Arpiola, ottimamente organizzato della società Asd Mulazzo si è schiuso l’altra sera regalando ai tanti appassionati presenti sulle tribunette le prime emozioni. Manifestazione di calcio a sette, dedicato a calciatori del Groppoli-Mulazzo prima e dirigenti poi come ’Andrea Caldi- Roberto Ruzza-Gian Luca Lucchetti’. Già nel suo passato era stata definita assieme al ’Cantiere’ arrivato alla finalissima, una delle più belle e importanti manifestazioni di calcio a sette che da anni manda in visione il club rossoblù presieduto dall‘irrefrenabile Paolo Marconi che porta addosso anni di storia ed emozioni calcistiche che da ieri si ripeteranno nuovamente per tutti gli appassionati nel corso di questo mese di luglio e nelle prime settimane di agosto. I giovinotti ’autogestiti’ del Delta Sport dall’avvio costretti ad inseguire con un ritorno rossiniano prima raggiungono i ’rossi’ del New Car Bar Bianca scavalcati da un euro-gol di Buccella con Tavaroni, Pigoni i migliori in campo. Il Real Marocco si apre al torneo sconfiggendo la Macelleria Casa Bianca per 3-2. Una vittoria dei ragazzi mai in discussione.

New Car Bar Bianca 3

Delta Sport 4

New car –bar bianca: Supernic, Della Bartolomea, Bianchi, Leoncini, Pellegrini, Tarantola, Domenichini, Malatesta, Ferdani, Ruzza, Galloro, Pedaci.

Delta sport: Gabrielli, Bortolasi Lorenzo, Bortolasi Gabriele, Pigoni, Giubbani, Buccella, Conti Mattia, Tavaroni, Menchini, Conti Simone.

Arbitro: Cerioli.

Marcatori: Ferdani, Pedaci, Galloro, Menchini (2), Buccella (2)

Macelleria Casa Bianca 2

Real Marocco 3

Macelleria Casa Bianca: De Nitto, Ghironi, Moscatelli, Iorfida, Ciuffani, Carnaccioli, Matteucci, Azbjon, Giannotti, Cassaghi, Bertolini, Ferrari, Bregasi Albano.

Real Marocco: Es Saharoui Iolad, Pape, Gremi, Mustafa, Agrida, Assal, Abdu Aggob, Es Saharoui El Mustafa.

Arbitro: Cerioli.

Marcatori: Pape, Abdu Aggob (2), Ciuffani, Bertolini.