Esordio scoppiettante per Nicolò Bedini con la maglia azzurra

E’ un super Nicolò Bedini (nella foto) quello che ha esordito in maglia azzurra nella prova del campionato europeo di cross a Bruxelles. L’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar allenato da Francesco Fracassini chiude la sua prova al 26° posto nella categoria Under 23, completando i sette chilometri del percorso con il tempo di 24’41“. Per Bedini si tratta di un risultato di prestigio in un debutto da incorniciare, che fa sognare in vista del prossimo impegno continentale che sarà la Coppa dei campioni per club in programma il prossimo 25 febbraio ad Albufera, in Portogallo. Il Parco Alpi Apuane sarà presente alla competizione in riva all’oceano Atlantico in virtù dei risultati ottenuti nella stagione che sta per concludersi, dove ancora una volta si è piazzato al secondo posto in Italia. Anche Bedini, classe 2002, si è conquistato la maglia azzurra con i risultati ottenuti in questa stagione mentre nel 2019 aveva vinto il titolo assoluto di cross nella categoria allievi.

Molto soddisfatto è il presidente biancoverde Graziano Poli che per seguire da vicino il suo atleta si è recato di persona a Bruxelles. Non è invece riuscito a staccare il pass per il Belgio, Lorenzo Brunier, classe 1996, che dopo un brillante secondo posto al cross internazionale della " Carsolina" di Trieste, sperava di indossare la maglia azzurra.

ma.mu.