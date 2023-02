"Era una partita difficile, siamo stati bravi"

Terza vittoria consecutiva, nemmeno un gol subìto nelle ultime due partite. Dopo i tre precedenti ko di fila, con 10 reti sulla schiena, per la Carrarese sembra iniziato un nuovo corso. Alessandro Dal Canto nel dopo partita di Pontedera la spiega così: "Credo che sia l’unica via che potevamo intraprendere dopo le batoste prese. In generale dovrebbe essere una regola sempre perché nel campionato italiano la statistica premia chi prende meno gol non chi ne fa di più. Dovevamo tentare di creare le opportunità che siamo abituati a fare quando abbiamo la giornata buona e l’avversario ce lo permette, ma dobbiamo essere bravi a concedere poco e subire poco come è successo contro il Pontedera".

Sul primo tempo il tecnico è chiaro: "Era una partita difficile contro una buona squadra che dopo questa sconfitta ha un punto meno di noi e con una gara in meno, quindi le forze sul campo erano pari. Sapevamo che poteva essere una sfida che si poteva sbloccare su un episodio e noi siamo stati bravi e fortunati a portarlo dalla nostra parte. Per il resto è stata una gara di grande equilibrio". "Nella ripresa – prosegue l’allenatore della Carrarese - con i cambi abbiamo cercato di dare più vitalità, ma non ho grandi problemi, ho fiducia in chiunque gioca. L’importante è che la squadra si esprima su livelli di prestazione buoni, poi spesso il risultato viene di conseguenza". E sulla partita casalinga di domenica prossima contro l’Imolese Dal Canto non mostra dubbi: "Sarà una gara delicata: incontriamo una squadra che lotta per non retrocedere. Abbiamo preso bastonate troppo grosse dopo Natale per permetterci di avere cali di tensione. Le partite possiamo vincerle o perderle, ma la squadra sta bene sotto l’aspetto mentale e si è ripresa dopo un periodo estremamente negativo. Anche se, dal mio punto di vista, solo per i risultati e le occasioni da gol subite. Andiamo avanti pensando a una gara alla volta".

Stefano Lemmi