Energe, un’ottima annata "Ho acquisito padronanza nella gestione della palla"

di Gianluca Bondielli

Antonio Energe è stato uno dei giocatori più positivi nella sfortunata gara contro l’Ancona confermando una stagione tutta in crescendo. Per lui come per i compagni di squadra la delusione è stata grandissima e non si è ancora placata. "E’ passato qualche giorno ma il rammarico rimane – spiega l’attaccante napoletano -. Uscire di scena in questo modo ha fatto ancora più male. Abbiamo preso gol negli ultimi minuti quando ormai la gara era in controllo. Non credo che abbiamo fatto errori tali da determinare la nostra eliminazione. Si è trattato soltanto di un episodio negativo di quelli che nel calcio a volte capitano".

Energe ha fatto un grande lavoro di raccordo battagliando spesso da solo là davanti su palloni in profondità per aiutare la squadra a salire. "In effetti abbiamo tenuto un baricentro un po’ più basso del solito – conferma Energe -. Il fatto di avere due risultati a favore è certamente un vantaggio ma ti porta anche inconsciamente a rimanere un po’ più sulle tue. In ogni caso siamo riusciti ugualmente ad avere le nostre occasioni. In particolare nella ripresa se c’era una squadra che era andata più vicino al gol era stata la nostra. Per quanto mi riguarda sono contento della mia stagione. Mi sono migliorato in tanti aspetti. Prima ero più un giocatore da “strappo“. Adesso ho acquisito più padronanza nella gestione della palla. In questi anni a Carrara mi sono trovato molto bene con tutti e spero di continuare qui. Adesso sono arrivato in scadenza e dovrò parlare con la società".