Emanuela Leu in luce ai Campionati nazionali giovanili Si piazza nona e undicesima nei 100 e 200 dorso

Un nono posto nei 100 metri e un undicesimo nei 200 metri per Emmanuela Leu, la nuotatrice del Club Nautico di Marina di Carrara (classe 2010, specialità dorso) che ai Campionati nazionali giovanili di nuoto a Riccione ottiene ottimi risultati nella vasca da 25 metri, posizionandosi tra le migliori dieci nuotatrici italiane. Una manifestazione che è anche il clou della stagione e una vetrina di spicco per tutte le categorie giovanili, che ha visto oltre 1900 atleti ai blocchi di partenza in rappresentanza di 283 società italiane, tra le quali anche il Club Nautico di Marina. Con questi risultati la Leu riporta in alto i colori gialloblu, affermandosi tra le migliori dieci nuotatrici dorsiste d’Italia, ad un anno dalla partecipazione di un’altra nuotatrice carrarese, la Elisa Santelli che aveva sancito il ritorno del Club Nautico sul palcoscenico nazionale dopo un lunghissimo digiuno.

"Per le ottime sensazioni avute nel riscaldamento, ci aspettavamo una buona prova e infatti il miglioramento è arrivato con 4 decimi sul proprio tempo d’ingresso (1’06“,60) che vale il nono posto nazionale nella categoria Ragazze – dice l’allenatore Giacomo Menconi –. Purtroppo un’uscita lenta dall’ultima virata ha precluso la possibilità, ampiamente alla portata, di scendere sotto il muro dell’1’06“. Nei 200 ci si aspettava qualcosa di più: la gara non è andata proprio come speravamo perché una lieve flessione nel crono finale ha fatto scivolare Emmanuela di una posizione, ponendola 11esima in classifica generale con il tempo di 2’25“,05".

"Facciamo dell’eccellenza il criterio ispiratore dell’attività sportiva giovanile – aggiunge il presidente del Club Nautico Carlandrea Simonelli – e avere una nostra nuotatrice tra le migliori dieci d’Italia ci rende orgogliosi". Oltre al risultato estremamente positivo, i Criteria hanno permesso di vivere forti emozioni all’interno di un circuito nazionale dove le società presenti hanno messo in vasca il meglio dei nuotatori giovanili italiani.

