Elia Alpini, atleta della Pugilistica Carrarese, campione italiano di Gym Boxe

Dalla boxe vista in televisione vista dal divano di casa al ring vero, dallo sport di squadra a quello individuale, per misurarsi con se stesso, per trovare nuovi stimoli. E’ il percorso sportivo di Elia Alpini (nella foto), il giovane atleta della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ allenato da Michele Terenzoni, che ai campionati italiani di gym boxe (la specialità che non contempla il contatto fisico) a Lido di Fermo, nelle Marche, si è laureato campione italiano della categoria junior - 91 chilogrammi.

Classe 2008, studente del primo anno dell’istituto agrario di Sarzana, un passato tra calcio, basket, nuoto, okay, karate, Alpini inizia a fare boxe nel settembre 2020, dopo il primo lock down, e lascia gli sport di squadra per provarne uno nuovo: "volevo ritrovare la forma fisica, da tempo seguivo la boxe in televisione e mi attraeva. Della noble art mi piace l’individualità perché qui se fai un errore lo paghi solo te, mentre in uno sport di squadra danneggi tutti i compagni e quando ciò accadeva mi sentivo in colpa – racconta il campione italiano – all’inizio non volevo neppure gareggiare, mi interessava solo allenarmi, ma dopo le insistenze dell’allenatore ho provato ed è andata bene, e adesso molto probabilmente passerò anche ai combattimenti di Iob".

Spesso la boxe è vista come uno sport violento e i genitori oppongono qualche resistenza: "in famiglia l’hanno presa molto bene, mi hanno aiutato e incoraggiato" dice Elia parlando di mamma Simona e papà Francesco. Per adesso nella bacheca di Elia ci sono solo i titoli regionale e nazionale (e non è poco) ma è solo l’inizio: "nei combattimenti Iob ci sarà da lottare di più, l’impegno sarà maggiore, gli avversari che incontrerò saranno più attenti, ma anche qui cercherò di vincere qualche cosa". Al momento non ci sono grandi progetti in vista: "non ho fatto programmi, vivo di giornata in giornata".

Maurizio Munda