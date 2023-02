Eguagliare il numero di vittorie consecutive

di Gianluca Bondielli

Battere l’Imolese per eguagliare la miglior striscia di vittorie consecutive che risale all’inizio del campionato quando la Carrarese mise in fila uno dopo l’altro quattro successi. E’ questo il prossimo traguardo inseguito dagli azzurri che ormai hanno deciso di vivere alla giornata senza fare voli pindarici ma limitandosi a darsi dei miniobiettivi perseguibili nel breve tempo. Domenica allo stadio dei Marmi arriverà quell’Imolese che risveglia brutti ricordi.

I rossoblù sono una di quelle squadre cosiddette “piccole“ contro cui la Carrarese all’andata ha pagato dazio. La sconfitta al “Romeo Galli“ rimane probabilmente quella che brucia di più dell’intera stagione visto che gli apuani, dopo il pareggio su rigore di Capello, erano rimasti nella ripresa in superiorità numerica per l’espulsione di De Feo e stavano dominando l’incontro prima di subire al 95’ la rete della beffa. Adesso Della Latta e compagni ritrovano a distanza di mesi l’Imolese penultima in classifica con un disperato bisogno di punti. Lo score dei bolognesi è preoccupante: hanno perso 7 delle ultime 9 gare disputate. Gli unici risultati positivi li hanno colti, guarda caso, in trasferta vincendo a Fiorenzuola e pareggiando a Recanati. Si, perché l’Imolese è una squadra anomala che ha fatto più risultati utili ed ha subito meno reti fuori casa pur giocandovi una gara in meno.

Un monito, dunque, a non abbassare la guardia contro un avversario che se sottovalutato sa travestirsi da corsaro. L’Imolese, fra l’altro, avrà l’handicap della squalifica del proprio portiere titolare, l’esperto Gianmaria Rossi, che ha collezionato domenica la quinta ammonizione stagionale. In casa gialloazzurra, invece, tornerà a disposizione finalmente anche Alessandro Mercati e la rosa dovrebbe essere al completo.

La Carrarese nelle ultime tre giornate ha rimesso a posto i conti. E’ tornata in positivo nel computo sia delle vittorie sulle sconfitte (13 contro 11) che dei gol fatti su quelli subiti (34 contro 33). Anche la classifica si è riaggiustata con un riconquistato sesto posto con vista sul quinto. Sono diventati 6 i punti di vantaggio dall’undicesimo posto che certificano al momento la partecipazione ai play off ma c’è la volontà di arrivarci dal miglior posizionamento possibile. Il podio ormai sembra irraggiungibile ma il Gubbio e forse anche l’Ancona sì.