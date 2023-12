Eccellenza: domani la sfida con il Valdinievole Montecatini. "Abbiamo un enorme potenziale». Del Nero crede nella sua Massese

"Questa squadra ha un enorme potenziale inespresso e se comincia ad avere una maggiore fiducia nei propri mezzi potrà dire la sua anche per posizioni importanti". Mister Del Nero ci crede e lancia la Massese in vista di quello che però resta ancora uno scontro diretto per la salvezza contro il Valdinievole Montecatini. I pistoiesi, infatti, sono davanti in classifica e con 14 punti occupano la 14esima posizione al pari del Fucecchio, a più 3 sui bianconeri, che possono tentare così l’aggancio alla zona salvezza: "Il nostro obiettivo – ha aggiunto il tecnico zebrato – è per il momento quello di tirarci fuori al più presto da questa situazione, ma le possibilità di iniziare una clamorosa rimonta per andare a giocarci i playoff ci sono. I nostri avversari arrivano da una batosta contro lo Zenith Prato che dimostra le loro difficoltà. Contro di loro è uno scontro diretto nel quale mi aspetto di vedere ulteriori risposte su tutto ciò su cui stiamo lavorando durante la settimana. Negli ultimi giorni abbiamo toccato delle cose che spero di vedere in parte già nella partita di domani".

A Monsummano Terme, dove la Massese giocherà domani alle 14:30, continueranno a mancare due pedine fondamentali nello scacchiere di Del Nero. Si tratta di Terigi, alle prese con un fastidio muscolare, Del Pecchia, convocato ma in dubbio per via delle sue condizioni precarie, e Bertonelli, anche lui fra i convocati ma rallentato da uno stato influenzale che lo ha tenuto fermo per tutta la settimana. Nella lista dei 23, oltre al difensore Zavatto, arrivato mercoledì, anche Pierucci, portiere classe 2005 prelevato nelle scorse ore dallo Stiava, compagine di terza categoria, dopo essere stato per lungo tempo osservato dalla società bianconera.