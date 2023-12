Eccellenza. Anticipo di fuoco per il San Marco Avenza. Arriva il San Piero a Sieve a caccia di tre punti

Anticipo di fuoco per la San Marco Avenza, che alle 14:30 di oggi a Romagnano ospita un San Piero a Sieve a caccia dei 3 punti dopo la sconfitta nello scontro diretto per il secondo posto con la Real Cerretese. I ragazzi di Alessi, galvanizzati dal successo esterno sul Pieve Fosciana di domenica scorsa, proveranno a fare il bis con la terza forza del campionato: "La scorsa settimana volevamo vincere – ha spiegato il tecnico degli avenzini – e lo abbiamo fatto con una prestazione diversa dalle altre sotto l’aspetto di dominio, compattezza ed equilibrio. Abbiamo messo in campo caratteristiche diverse che possono servirci d’ora in avanti. Se riusciamo a metterle quando siamo sopra all’avversario, come successo molte volte, possiamo portare a casa molti punti. Questo ci dà la spinta per affrontare al meglio la partita di domani contro un avversario forte, che lotta per posizioni di vertice. Quando ci confrontiamo con squadre forti nel gioco individuale, però, noi abbiamo dimostrato di soffrire di meno".

Per il match con i fiorentini, diverse le assenze in casa San Marco: Dell’Amico squalificato si è aggiunto agli infortunati Donati e Cacciatori, ma Alessi potrà contare sugli innesti del mercato di riparazione di Doretti e Della Pina, rientrati alla base dopo le esperienze rispettivamente con Romagnano e Forte dei Marmi: "Non so se saranno della partita, – ha concluso il mister –, ma contiamo su di loro e in generale abbiamo una rosa che non ci farà rimpiangere gli assenti. Siamo una squadra giovanissima ma sono convinto che il percorso che abbiamo davanti possiamo portarlo a termine nel miglior modo possibile".