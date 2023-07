Ebano alla guida del ’Lupo’

Fabio Capello l’ha fatto crescere, Maddaluno l’ha responsabilizzato, Manini gli ha insegnato tanto. Ha poi lavorato con il saggio Ciri, con il decano degli allenatori lunigianesi Pecini, con un tipo come il compianto Fabrizio Mancini, che metteva al primo posto il rispetto per l’avversario, con Santini, Ciregia, Secchiari, Vignali e Piero Magnani con il quale ha vinto il campionato a Monti. Insomma, da calciatore Massimiliano Ebano è stato davvero molto fortunato perché da ognuno di loro ha potuto attingere i ferri del mestiere di allenatore. Massimiliano Ebano assieme a Gabriele Fabbri, al preparatore atletico Lorenzo Donati, preparatore dei portieri Cristian Cimoli e il team-manager Domenico Rosaia è dal primo luglio in sella alla ’Lupo’ (Lunigiana-Pontremolese) dei giovanissimi regionali. "Con Fabbri lavoriamo con questo gruppo da diversi anni – queste le prime considerazioni di Ebano –. Credo che mai come negli anni post Covid sia importante lavorare con i giovani e credo che questo abbia anche un risvolto sociale di enorme importanza. La speranza è quella di trasmettere valori come impegno, coraggio serietà rispetto del gruppo e soprattutto etica sportiva. Valori che li aiuteranno a crescere e li accompagneranno per tutta la vita. Molti bimbi giocano assieme da diversi anni, e molti giocano per la squadra del luogo dove sono nati, tutto questo genera un senso di appartenenza che rende il gioco più gustoso. Abbiamo la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi eccezionale, educati, rispettosi e con dentro una sana passione, questo permette a tutti noi di lavorare in perfetta armonia. Ringraziamo la società (Lupo), ed il direttore Bertacchini per l’opportunità che ci hanno dato. Fiducia che cercheremo di ripagare con grandissimo impegno per continuare a crescere. Certo, quello che ho imparato in tutti questi anni è che i risultati si raggiungono solo quando c’è unità d’intenti a qualunque livello". La nuova avventura di Massimiliano Ebano scatterà lunedì 2 agosto quando i giovinotti e il suo team si ritroveranno sul "Via Allende" a Barbarasco.

Ebal.