È una LuPo dalle grandi ambizioni

PONTREMOLI

Non capita spesso che critica e club abbiano più o meno la stessa visione sui movimenti da compiere durante il mercato. Questo raro fenomeno di condivisione di opinioni sta avvenendo a Pontremoli, nella piazza storicamente più litigiosa del mondo dilettanti della LunigianPalla, dove dividersi è facile, ma in contemporanea diventa ancor più divertente, perché al centro delle considerazioni c’è sempre il domani della Pontremolese che a partire dalla nuova stagione 2023-24 vuole dare nuovamente la scalata all’Eccellenza e subito dopo il raggiungimento del palco della serie D. Traguardo in più di una occasione dichiarato dal nocchiero dell’Azzurra Pier Giorgio Aprili.

Guardando alla LuPo della scorsa stagione, quella che secondo i vertici e componenti dell’area tecnica era pronta per ritornare in Eccellenza, quella delle 30 partite, delle due semifinali legate ai play off e del quarto posto, delle sei sconfitte, tanto che alla fine del percorso c’era ancora chi sosteneva, anzi riteneva che il viaggio messo in visione dalla squadra andasse considerato un vero capolavoro. Della stessa opinione è stata la società, salvo poi smentirsi analizzando soprattutto per come si è mossa nell’ultimo mercato.

La LuPo che sta uscendo da questo mercato e ritenuta dall’osservatorio più forte e più competitiva. Se prima dell’ultima infornata di giocatori sembrava una squadra insicura nei suoi movimenti tattici, ora sono arrivati prospetti ideali dettati dal tecnico marmifero Bracaloni come Cacchioli (il pararigori e ritenuto il miglior numero Uno del girone A), Seghi (giocatore duttile), Bresciani (oltre al sinistro mortifero è prospetto ideale per la serie D), Vignozzi (giovane in grado di occupare tutti i ruoli del reparto arretrato), Petracci (decisivo negli ultimi sedici metri), poi, ci sarebbe, la piazza lo reclama a gran voce, Bellotti (giovane profilo già in possesso di matita in mano), beh se dovesse scattare l’assunzione dell’ex Arzachena allora...

La LuPo attuale irrobustita dalle giovani promesse come Iaropoli, Sancredi è ritenuta dalla critica complesso destinato ad avere il sopravvento su Meridien, Larcianese, Viareggio e San Marco Avenza assicuratasi il genio Cattani. In buona sostanza per l’Azzurra non è più possibile pensare di trovare strade per nascondersi. "Diciamo – afferma il vice presidente Beghini – che le prospettive di giocare un campionato di vertice in Promozione saranno legate ineluttabilmente alla concretezza in fase di realizzazione perché appare evidente che per la fase contenitiva e difensiva la formazione di Bracaloni è il top della categoria".

