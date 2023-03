È il momento di premere sull’acceleratore

di Gianluca Bondielli

Per la Carrarese è arrivato il momento di accelerare, non di bivacchiare. Il messaggio di Alessandro Dal Canto alla squadra è chiaro.

Mister, il pari di Reggio ha portato entusiasmo nel gruppo?

"Quello c’era già dopo le quattro vittorie consecutive ma dobbiamo mettere da parte tutto velocemente perché nel calcio si azzera ogni cosa e domenica c’è un’altra partita da giocare".

Domenica arriva il Rimini. Che partita si aspetta?

"Difficile, come lo saranno tutte da qui alla fine. In un’intervista di inizio stagione dissi che il Rimini a fari spenti avrebbe potuto diventare una grande protagonista. Ora è nona a 5 punti da noi. E’ una squadra propositiva, con un buon allenatore, che ha fatto tanti gol quanto noi. Noi dovremo giocarci la gara al massimo senza far calcoli. Partita da tripla? Speriamo di no".

Avete aperto la serie positiva più lunga. Semplice casualità o siete cresciuti?

"Le quattro batoste prese a gennaio ci hanno fatto male e ne abbiamo fatto tesoro. Hanno toccato qualche nervo scoperto dei giocatori mentre il mio lo è sempre perché non ho modo di sfogarmi in campo come loro. Abbiamo acquisito maturità, ci specchiamo meno e stiamo più attenti agli episodi. Da qui a fine campionato speriamo di mantenere questa continuità evitando gli alti e bassi precedenti".

Il quarto o quinto posto è realisticamente il valore della sua Carrarese?

"Alla lunga il campionato dice sempre la verità. Mi sono arrabbiato con la Torres e a gennaio perché ritengo che siamo un ottima squadra e i momenti clou della stagione li abbiamo sbagliati tutti. Nessuno ci ha posto l’obiettivo di vincere il campionato ma quando abbiamo avuto l’occasione per fare quel salto in avanti l’abbiamo fallita. Se vogliamo ritagliarci lo stesso un ruolo di rilievo è adesso che dobbiamo accelerare".

Come sta la squadra?

"Contiamo di avere tutti gli effettivi a disposizione tranne forse Mercati che ha un fastidio al nervo sciatico ma per fortuna non è nulla di allarmante. Fra poco ci saranno tre partite in una settimana e ci sarà la possibilità di dare minutaggio anche a chi sta venendo utilizzato meno. Non parlo di un vero e proprio turn over ma qualche cambio potrebbe esserci. Noi, ripeto, abbiamo le potenzialità tecniche per fare un buon finale di stagione".